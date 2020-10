"La Campania che produce", il focus a San Marco dei Cavoti L'appuntamento nella sala consiliare

"La Campania che produce. I giovani per la crescita del territorio: idee, progetti d'impresa e di startup". Sarà questo il tema al centro dell'evento in programma sabato, 17 ottobre, a San Marco dei Cavoti presso la sala consiliare del comune del Fortore.

Organizzato dal Forum dei Giovani di San Marco dei Cavoti con il patrocinio e la collaborazione del comune di San Marco dei Cavoti, la Misericordia e la Pro Loco, l'incontro si propone di "mettere al centro del discorso la cultura imprenditoriale e il fare impresa, innovativa o tradizionale, indicata come unico modo per far crescere un territorio che, come tutte le aree interne d'italia, e soprattutto del Mezzogiorno, continua a perdere residenti, imprese e si avvia verso una lenta desertificazione. L'iniziativa del 17 ottobre - spiegano gli organizzatori - si pone l'obiettivo di far sedere attorno allo stesso tavolo istituzioni, rappresentanti politici, imprenditori, giovani attivisti e accademici per trovare insieme delle soluzioni condivise al grande problema dei prossimi anni. Pensando e progettando modi nuovi di lavorare, anche nei piccoli borghi, mettendo in campo le best practices mondiali a livello di spazi di co - working, incubatori d'impresa e innovation hub.

L'iniziativa, voluta fortemente dal Presidente del Forum dei giovani, Luca Polito, si propone di "cominciare a seminare il cambiamento che verrà". Ed annunciano: "Nel corso dell'evento, che rispetterà tutte le normative anti - covid e che non richiede prenotazione, ci saranno i saluti istituzionali del sindaco di San Marco dei Cavoti, Roberto Cocca e del Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria. A seguire interverranno il rettore dell'Università del Sannio, Gerardo Canfora, Annamaria Nifo Sarrapochiello, docente di Economia Applicata presso Unisannio, Mino Mortaruolo, consigliere regionale, Antonio Domenico Ialeggio, Vice Presidente di Giovani Imprenditori Confindustria Benevento, Concetta Pigna, Vice Presidente della Cooperativa Vinicola "La Guardiense", Stefano Carluccio, co - ideatore dell'Irpinia delle Idee, Remo Cavoto, vice sindaco di San Marco dei Cavoti e imprenditore locale, Cristiano Masetto, Presidente del Forum dei giovani di Caserta e Veronica Barbati, Presidente nazionale di Giovani Impresa Coldiretti. Coordinerà Luca Polito, Presidente del Forum dei giovani di San Marco dei Cavoti".