Telese, Open Fiber: "Lavori? Sindaco deve autorizzarci" Caporaso aveva sollecitato l'avvio dei cantieri per internet veloce

Arriva la replica di Open Fiber al sindaco di Telese, Giovanni Caporaso, che aveva sollecitato l'avvio dei lavori. Dalla società spiegano che per iniziare i lavori serve l'autorizzazione proprio del sindaco, e che senza non si puù partire: "Open Fiber ha già presentato a Infratel il progetto relativo alla copertura FTTH del Comune di Telese Terme. Per la validazione del progetto, tuttavia, la concedente richiede al concessionario che sia stato rilasciato almeno il 90% delle necessarie autorizzazioni: per il raggiungimento di questa quota mancano soltanto i titoli autorizzativi del Comune di Telese e della Provincia di Benevento. Open Fiber nello specifico ha inoltrato regolare istanza all’amministrazione comunale più di un mese, il 14 settembre scorso, senza aver finora ottenuto risposta".