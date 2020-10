l sindaco di Telese, Caporaso incontra le forze dell’ordine Il saluto presso la Tenenza della guardia di finanza di Solopaca competente territorio telesino

Dopo le visite di rito presso il commissariato della Polizia di Stato e la stazione dei Carabinieri, il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso si è recato questa mattina a Solopaca per incontrare e salutare il luogotenente Pio Masotta, comandante della Tenenza di Solopaca della Guardia di Finanza competente per territorio anche della Valle Telesina.

Incontri, come ha sottolineato anche in questa circostanza il primo cittadino, “fondamentali per rinnovare lo spirito di coesione istituzionale tra i diversi livelli di governo al fine di assicurare la sicurezza dei luoghi e l'interesse generale dei cittadini”.

“Ringrazio il comandante Masotta per averci ospitato e per la sua piena disponibilità – commenta il sindaco Caporaso -. Ci siamo confrontati sulle varie problematiche del territorio, sulla sicurezza e naturalmente anche sull’emergenza covid, condividendo riflessioni sui percorsi di prevenzione. Anche con il comandante Masotta c’è, naturalmente, piena convergenza sulla collaborazione tra istituzioni e abbiamo intavolato un utile discorso su future iniziative”.

“Ho rivolto al sindaco un sentito in bocca al lupo – dichiara il lgt c.s. Masotta -. Mi ha fatto piacere ricevere la sua visita e ho approfittato per ribadire la nostra massima collaborazione, soprattutto in questo periodo così critico per la nostra società”.

Al termine del colloquio, il comandante della tenenza di Solopaca ha donato al sindaco di Telese Terme una statuina raffigurante un finanziere con la divisa storica.