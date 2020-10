Il verde pubblico: una priorità dell’amministrazione Caporaso In azione a Telese Terme dipendenti comunali e operai della Provincia

Il verde pubblico al centro dell'attività amministrativa del neo sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso. In questi giorni prosegue l’attività di riqualificazione degli spazi verdi presenti in città con taglio dell’erba, dei rovi e potature adeguate delle essenze arboree.

"Il tutto sta avvenendo oltre che con i dipendenti comunali e il continuo monitoraggio di esponenti dell’amministrazione Caporaso - spiegano dal Comune di TeleseTerme, anche con due squadre della provincia di Benevento che grazie alla disponibilità del Presidente Di Maria, dell’ingegnere Giordano e dell’architetto Cuoco hanno messo al servizio del territorio telesino mano d’opera, esperienza e competenza. Inoltre, nei prossimi giorni si attiverà una interlocuzione con gli uffici regionali dello STAP-Foreste di Benevento per richiedere la disponibilità, a costo zero, di alberi, arbusti e siepi da impiantare con la consulenza tecnica del loro personale. Anche l’impresa di Igiene Urbana Lavorgna è impegnata in uno sforzo straordinario per la raccolta e lo smaltimento degli sfalci oltre che per il taglio dell’erba lungo i marciapiedi. Attualmente l’attenzione e le attività sono particolarmente concentrate nella zona antistante il cimitero dove tutto il personale comunale e degli altri enti sta tentando di ridare dignità ad un’area che solo fino a qualche settimana fa era completamente abbandonata e degradata. Non meno importante - concludono da Telese - è stata la partecipazione di alcuni cittadini che si sono prestati a dare un contributo volontario per il bene della collettività".