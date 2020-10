Torna la 'Summer' school di Cives a Pietrelcina Evento in streaming, conclusioni affidata al Ministro Bellanova

Il Covid-19 non ferma la Summer School Cives di Pietrelcina, anche se quest’anno l’evento si svolgerà soltanto in diretta streaming nelle giornate di venerdì 30 ottobre (dalle ore 17 alle ore 19) e di sabato 31 ottobre (dalle ore 10 alle ore 12).

L’evento si articolerà in due sessioni tematiche. Venerdì 30 ottobre il tema al centro dell'incontro sarà “Ricominciare dal Mezzogiorno. Problemi e futuro del Sud”, mentre sabato 31 ottobre si discuterà di “Formazione, innovazione e lavoro per scommettere sui giovani meridionali”.

“Chiamare Summer School un evento che si svolge in pieno autunno potrebbe sembrare un errore. Nella locandina - sottolinea Ettore Rossi, coordinatore di Cives - con un tocco di ironia, abbiamo chiuso tra parentesi la parola Summer, ma abbiamo voluto salvarla. Siamo alla sesta edizione e non abbiamo voluto cambiare il nome dell’evento perché, pur nel piccolo ambito del nostro territorio, la Summer School è una realtà affermata, che costituisce un sempre più valido riferimento per identificare il luogo nel quale ci si trova per affrontare tematiche di grande rilevanza per la valorizzazione del Meridione, la riqualificazione delle sue aree interne e, soprattutto, per favorire la crescita dell’occupazione dei nostri giovani pensando al post pandemia, che hanno modo di toccare con mano le opportunità di lavoro latenti che potrebbero emergere dall’ascolto delle esperienze di chi è riuscito nell’intento e da proposte nuove in un’ottica di ricostruzione”.

Nel rinviare all’allegato programma completo, riportante i nominativi dei prestigiosi relatori, il Senatore Edoardo Patriarca, Presidente dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani, afferma: “Come tanti eventi svoltisi quest’anno, anche l’edizione 2020 della Summer School Cives si svolgerà in streaming anziché in presenza, a causa della recrudescenza della pandemia, che in questi giorni sta nuovamente preoccupando l’intera Italia. Per contro, questa modalità di trasmissione rappresenterà un’occasione unica per far uscire l’evento dalle mura di Pietrelcina, consentendo la diffusione degli importanti contenuti che saranno trattati ad una più vasta platea di contatti. C’è un’Italia discreta, come quella rappresentata dagli amici di Cives, che porta avanti le tematiche sociali con grande concretezza, studiando nuove forme di soluzione dei problemi del Mezzogiorno e con l’intento di supportare lo sviluppo di nuove opportunità di lavoro per i giovani del Sud, grazie anche alle bellissime testimonianze che saranno portate da imprenditori operanti nelle aree interne del Sud. Riteniamo molto significativo il fatto che la senatrice Teresa Bellanova – Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha accettato con grande favore di concludere i lavori della prima giornata”.