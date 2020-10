Emergenza covid, a Telese il comune attiva il Coc “Vicinanza e sostegno ai nostri cittadini in un momento così delicato”

Per fronteggiare l'emergenza coronavirus il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso ha decretato l'istituzione del Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando e di controllo a livello comunale per la gestione dell'emergenza COVID-19.

"Obiettivo del Coc, attivo fino a cessata emergenza, la cui ubicazione sarà presso il Municipio sito in viale Minieri - viene precisato in una nota - è quello di assicurare la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché di garantire un rafforzamento delle attività di comunicazione e informazione alla popolazione sulla situazione in atto, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale. Pertanto, accanto all’Unità di coordinamento (preposta a prendere decisioni, composta dal Sindaco, da altri Amministratori Comunali, da Dirigenti del Comune, da rappresentanti delle Strutture Operative coinvolte nella gestione dell’emergenza), sono stati individuati i seguenti settori di riferimento per le attività previste dal Coc: Area di strategica; Sanità e assistenza sociale; Volontariato e Assistenza alla popolazione; Comunicazione alla popolazione; Servizi Essenziali. Responsabile dell’Unità di coordinamento è il Sindaco, Giovanni Caporaso. I componenti sono: Vicesindaco con delega alla Protezione Civile, Vincenzo Fuschini; Segretario Comunale; Responsabile Ufficio Ragioneria, Maria L. Vegliante; Ufficio Tecnico Comunale, Nicola Rinaldi e Teresa Guerriero; Comando Polizia Municipale, Cap. Pasquale Di Mezza; Stazione dei Carabinieri, Lgt Roberto D’Orta; Commissariato PS, Dott. Alessandro Salzano; Consulente giurista, prof. Luca Di Majo".

Nel corso del primo incontro del Coc che "si è svolto ieri sera presso la Biblioteca Comunale di Telese, il sindaco Giovanni Caporaso e il vicesindaco Vincenzo Fuschini, ringraziando i partecipanti che si sono resi disponibili come volontari, hanno ricordato l’importanza di un organismo unico di controllo sia per la gestione dell’emergenza in questa fase particolarmente delicata che per pianificare e attuare iniziative di sostegno alla popolazione, soprattutto alle fasce più deboli e alle famiglie direttamente colpite dal Covid".

"Anche la comunicazione con gli uffici dell’Asl di Benevento sta saltando – evidenziano Caporaso e Fuschini -, per cui ci attiveremo da subito per fornire ai cittadini le informazioni utili a fronteggiare questo momento. Contestualmente, grazie alla Croce Rossa, alla Protezione Civile e alla Caritas, cercheremo di sostenere le famiglie che vivono situazioni di particolare disagio a causa dell’emergenza Covid”.

