Ceppaloni 2° nel Sannio per incremento differenziata L'assessore all'Ambiente Emanuela Barone: "Questo risultato è soltanto un punto di partenza"

“Grazie di cuore a tutti i residenti nel comune di Ceppaloni per l’impegno profuso, nel corso del 2019, al fine di migliore sensibilmente la raccolta differenziata. Siamo passati dal 36% del 2018 al 58% del 2019, facendo registrare il secondo miglior incremento percentuale tra i comuni dell’Ato rifiuti sannita”. Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Ceppaloni, Emanuela Barone, commenta i dati dell’Osservatorio Regionale sui rifiuti della Campania per la raccolta differenziata. “Per l’amministrazione De Blasio questo risultato è soltanto un punto di partenza, il nostro obiettivo è migliorare ancora la performance nel 2020 e negli anni a venire”, aggiunge la delegata all’Ambiente che elogia “non solo gli abitanti ma anche tutti gli operatori della raccolta rifiuti e la struttura comunale che ha attuato le nostre indicazioni per migliorare un dato che relegava, nel 2018, Ceppaloni ultimo in classifica. Per l’assessore Barone “questo balzo in avanti nella differenziata non è importante soltanto ai fini ambientale ma anche finanziari perché una sensibile riduzione dei rifiuti indifferenziati significa anche un risparmio considerevole”. A tal proposito, la responsabile dell’Ambiente evidenzia un dato alquanto eloquente: “Siamo il comune sannita che ha avuto la maggior riduzione di produzione indifferenziata, siamo passati da 759mila kg a 452mila kg. Questo risultato ci fa ben sperare per il futuro”.