Attivo numero SOS Comune per famiglie in quarantena e anziani Attivo da Lunedì a Telese Terme

Dando seguito alle indicazioni emerse dal primo incontro del COC, è stato istituito presso il Comune di Telese Terme e sarà attivo da lunedì 9 novembre “SOS Comune” (3773244363), un numero telefonico per rispondere alle esigenze primarie e urgenti di una parte di popolazione, in modo particolare in questo periodo di emergenza da covid-19.

Disabili, anziani over 70, soggetti con patologie gravi e nuclei familiari isolati perché in quarantena, potranno usufruire di un servizio quotidiano di assistenza realizzato dal Comune di Telese Terme con il supporto dei volontari di Croce Rossa Italiana, Protezione Civile e Caritas.

Le telefonate vengono smistate ai volontari che si premurano di consegnare presso il domicilio dei richiedenti alimenti, medicinali e beni di prima necessità.

Il numero SOS Comune 3773244363

Chi può chiamare? Famiglie isolate (causa quarantena per Covid-19); anziani over 70; disabili; soggetti con patologie gravi. Solo se residenti a Telese Terme;

In quali orari? Dalle 8.30 alle 12.30;

In quali giorni? Dal lunedì al sabato;

Cosa si può chiedere? Acquisto e consegna a casa di beni di prima necessità (alimentari e farmaci). Gli acquisti sono a spese dei richiedenti;

Cosa non si può chiedere? Terapie mediche domiciliari; beni gratis; trasporto di persone;

Quali dati bisogna fornire? Nome, cognome, indirizzo e stato di salute, con relative patologie e soprattutto se in quarantena e/o positivo.