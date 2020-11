Esenzione tributi per le attività commerciali chiuse dal Dpcm L'iniziativa del Comune di Puglianello

In un momento di particolare difficoltà per tutto il comparto, il Comune di Puglianello ha deciso di esonerare dal pagamento dei tributi per le attività commerciali del territorio che saranno costrette a restare chiuse secondo quanto disposto dal Dpcm del 3 novembre per le zone rosse. Si tratta di un provvedimento che per adesso non ha scadenza e che resterà efficace fin quando non verrà stabilita la riapertura di queste attività.

“In un periodo così duro per la nostra comunità - spiega il Sindaco Francesco Maria Rubano - è il minimo che possiamo fare nei riguardi tutte le piccole aziende, degli esercizi commerciali e dei negozi di prossimità e vicinato che sono disseminati all’interno dei nostri confini. Queste persone oltre ad aver già subito un primo, durissimo lockdown nei mesi di marzo, aprile e maggio, adesso si ritrovano nuovamente a fronteggiare la crisi di queste ultime settimane con il propagarsi della seconda ondata della pandemia con addirittura la nuova chiusura delle attività predisposta dal governo centrale. Abbiamo l’obbligo morale di non abbandonarli e di sostenerli per garantir loro un futuro dignitoso". "Questa è solo una piccola carezza che per ora gli abbiamo riservato - aggiunge la consigliera delegata al Commercio Anna Franco - ma nei prossimi giorni metteremo in campo altre iniziative per cercare di aiutarli. L’amministrazione comunale di Puglianello non lascia solo nessuno, condivide la sofferenza dei suoi concittadini e si immedesima, ma cerca di fare il possibile per reagire e dimostrare vicinanza con i fatti”.