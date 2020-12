Paupisi: parrocco in isolamento, saltano funzioni religiose In contatto con persona positiva al covid: "Sono sereno e fiducioso"

Il parroco di Paupisi, don Raffaele Pettenuzzo, è in isolamento dopo contatti con una persona positiva al covid, e sono sospese nel comune sannita tutte le celebrazioni religiose. Dalla parrocchia il punto sulla situazione

«Si comunica a tutti i parrocchiani e a tutti i cittadini del Comune di Paupisi, di Santo Stefano e oltre, cioè, a quanti hanno frequentato la Chiesa e la Canonica di Paupisi in questi giorni, che il parroco don Raffaele, sabato mattina 5 dicembre 2020, è entrato in contatto, a sua insaputa, con un paziente oncologico positivo al Covid-19, dal quale si era recato per amministrare i Sacramenti.

Domani, al quinto giorno dal contatto con il paziente positivo, il parroco e il vice-parroco, don Gerald, si sottoporanno al tampone molecolare.

Appena ci sarà l'esito del tampone vi sarà subito comunicato (nel giro di 24/48 ore).

Vi invito, con chi è entrato in contatto con me, a osservare "il periodo di quarantena fiduciaria".

Miei cari, sono sereno e fiducioso, affidiamoci con fede all'Immacolata Vergine Maria, che Ella tutto provvederà per me e per voi».