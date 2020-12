Ok ai progetti per i percettori del reddito di cittadinanza La Giunta comunale di Circello dà il via all'esecuzione dei Puc

La Giunta comunale di Circello ha approvato la delibera che dà il via alla prima tranche di esecuzione per i “Progetti Utili alla Collettività” (PUC). La delibera definisce le aree in cui i beneficiari del reddito di cittadinanza potranno essere coinvolti per collaborare con il proprio comune. “Abbiamo scelto gli ambiti di intervento sulla base dei bisogni e delle esigenze della comunità –afferma il vice sindaco Gabriele Iarusso- infatti, prevediamo servizi alla persona, attività riguardanti la cura di parchi gioco per bambini, cortili delle scuole e ancora di supporto per attività culturali”. I Responsabili dei settori in raccordo con il Responsabile per i Servizi sociali provvederanno a redigere i PUC. “I ritardi nella progettazione e dell’avvio dei PUC –continua Iarusso- sono dovuti principalmente alle difficoltà degli enti nazionali e ambiti territoriali nel mettere a sistema strumenti di controllo e verifica e a consentire l’accesso degli enti locali alle banche dati sui beneficiari di reddito”. Mentre il Sindaco Golia sottolinea l’importanza dei progetti per il coinvolgimento dei beneficiari da un punto di vita sociale e di tutela della cosa pubblica “ci tengo a sottolineare che oltre a un obbligo i PUC rappresenteranno un’occasione di inclusione e di crescita collettiva. Nei prossimi giorni ci confronteremo con gli uffici al fine di strutturare i progetti in coerenza con le competenze del beneficiario gli interessi e le propensioni che emergeranno anche tramite i colloqui con gli assistenti sociali”.