Covid, Puglianello piange Padre Salvatore Il cordoglio del sindaco e dell'amministrazione comunale

“Cari amici, questo maledetto Covid si è portato via un altro figlio della nostra terra. E’ venuto a mancare padre Salvatore Lavorgna, Missionario Oblato dell’Immacolata”.

Così il comune di Puglianello sulla propria pagina facebook annuncia la morte del sacerdote legato al Sannio e deceduto a Santa Maria a Vico.

“Aveva passato la sua infanzia a Puglianello, dove era rimasto sino all’età di 11 anni. Dopo le scuole medie frequentate a Santa Maria a Vico e il Liceo Classico a Firenze, aveva trascorso gli anni del noviziato in Molise per poi essere ordinato sacerdote nel 1964 a San Giorgio Canavese, in provincia di Torino. Aveva esercitato la vocazione cristiana a Napoli fino al 1969 per poi trasferirsi ad Aosta, dove è rimasto fino al 1978. Da quell’anno, è tornato a Santa Maria a Vico dove è rimasto fino al suo ultimo giorno. La sua prima Santa Messa celebrata congiuntamente all’allora parroco di Puglianello, Don Gabriele Pastore, il 12 Luglio 1969, è scolpita nei ricordi di molti nostri concittadini.

Il mio pensiero – scrive il sindaco Francesco Rubano - in questo momento è rivolto ai suoi familiari di Puglianello, ai quali formulo, a nome anche dell’intera Amministrazione comunale, le più sentite condoglianze per la grave perdita. Padre Salvatore era un esempio per tutti noi e aveva dedicato la sua vita ad aiutare il prossimo e a dare sollievo alle sofferenze altrui. Mi auguro che la sua eredità cristiana sia da stimolo per tutti noi e ci supporti nella realizzazione del nostro sogno: una comunità fondata sulla fratellanza e sulla solidarietà”.