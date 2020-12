Montesarchio: i bimbi che possono donano ai bimbi bisognosi L'iniziativa del Comune: ogni bimbo fa un regalo ai loro coetanei che hanno bisogno di un sorriso

«A Natale regaliamo un sorriso ai bambini», con questo slogan e nell'ambito del programma “Natale di solidarietà” a Montesarchio parte l'iniziativa “La scatola delle meraviglie”.

Promossa dall'assessore Morena Cecere e dal consigliere Ilaria Caturano, in sinergia con la protezione civile e in collaborazione con le associazioni locali, l’iniziativa intende portare un sorriso a Natale a quei bambini che ne hanno più bisogno, sostenendo un forte messaggio di solidarietà.

Tutti potranno partecipare e creare “La scatola delle meraviglie”. Come? E' molto semplice: ognuno potrà comporre una scatola oppure i bambini potranno chiedere nelle loro letterine a Babbo Natale un dono più piccolo per sè e un secondo regalo per un altro bimbo. E dunque, il secondo dono (ad es. una scatola di pastelli, un giocattolo, un libro di fiabe, un puzzle..) - da acquistare possibilmente presso le attività locali - andrà inserito in una scatola con un biglietto in cui precisare il destinatario (ad esempio: bimbo 5-7 anni, bimba 2-3 anni...). La scatola non dovrà essere sigillata: la parte superiore e la base dovranno essere facilmente apribili, per permettere agli addetti di sanificarne il contenuto. Le scatole delle meraviglie, così composte, potranno essere consegnate presso la sede della Protezione Civile e i volontari, che ringraziamo caldamente per la sensibilità e l’impegno instancabile, provvederanno alla consegna.

Invitiamo tutti a partecipare a questa bella iniziativa di solidarietà per donare insieme sorrisi e speranza.