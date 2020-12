Clemente: «5 Stelle? Demagogia su sicurezza inaccettabile» «Vergognoso speculare su un furto in casa, dando colpe all'amministrazione»

Polemica a Montesarchio sul tema della sicurezza. Dopo un post del movimento cinque stelle l'assessore alle Politiche Energetiche e all'Innovazione del Comune di Montesarchio, Annalisa Clemente, dichiara: «I Cinque Stelle di Montesarchio non perdono occasione per una nuova speculazione politica. Come si può definire altrimenti l'attribuire responsabilità di un fatto odioso, come una rapina in casa, ad una presunta mancanza amministrativa? Speculazione. E delle più becere.

Forse spinti dallo spirito natalizio, che evoca nostalgia per il “lavoretto”, gli attivisti realizzano un collage che vorrebbe creare imbarazzo all'amministrazione citando gli annunci sulla videosorveglianza: nel testo si parla poi di un furto in casa subito da un cittadino.

Ora: chiunque, a parte i Cinque Stelle ovviamente, comprendono che un'amministrazione comunale non ha compiti di polizia, ed essendo i furti in casa un fenomeno presente in tutta Italia, con amministrazioni di qualsiasi colore, da quello dei fanatici della sicurezza ex alleati dei grillini a loro stessi. E dunque, collegare un furto in casa e creare il giochino “vedete, accade per colpa dell'amministrazione”, è demagogia della peggior specie.

Naturalmente nessun imbarazzo: questa amministrazione nel momento più duro della storia è stata in grado di salvare il bilancio, dare assistenza a chi è rimasto indietro e fare anche uno stanziamento importantissimo per le telecamere di nuova generazione.

Soldi veri, investimenti reali, con le telecamere che in questi giorni si stanno installando. In questi e nei prossimi perché bacchette magiche noi non ne abbiamo, i grillini men che meno cosa che si può osservare che ogni singola esperienza amministrativa che li ha visti coinvolti è stata fallimentare (ma questo non lo ricordano, come dimostra Toninelli non sono bravi a ricordare ciò che li riguarda. A ripescare titoli e fare collage sì).

Quanto alla videosorveglianza, e volendo uscire dalla speculazione e dalla demagogia: l'investimento è fatto, le telecamere arriveranno, saranno uno strumento prezioso per l'amministrazione e per chi è deputato alla sicurezza del territorio, cioè le forze dell'ordine, ma è lampante che per quanto possano migliorare la situazione non azzerano né azzereranno furti in casa e illegalità.

Noi, naturalmente, continuiamo ad andare avanti e a lavorare con serietà. La demagogia la lasciamo ad altri».