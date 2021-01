Aumenta differenziata, Tari ridotta a Ceppaloni Ad annunciarlo l'assessore all'Ambiente, Emanuela Barone

“Grazie di cuore a tutti i ceppalonesi che con il loro concreto impegno per la raccolta differenziata hanno permesso all’amministrazione comunale di abbassare la tassa rifiuti”. Così l’assessore all’Ambiente del Comune di Ceppaloni, Emanuela Barone, che ringrazia anche “gli operatori della raccolta che hanno lavorato con dedizione per migliorare la differenziata e gli uffici comunali: sia il settore finanziario che tecnico preposto alle tematiche ambientali. Soltanto con la collaborazione di tutti è stato possibile raggiungere questo importante risultato”.

In una nota viene precisato che "l’abbassamento della Tari è stato approvato nel consiglio comunale del 30 dicembre scorso con il voto della maggioranza del sindaco De Blasio dopo che l’Ato rifiuti ha inviato all’ente la validazione del piano economico finanziario”.

“Le riduzioni sono considerevoli – spiega l’assessore Barone - vanno dall’11 al 30 per cento e riguardano tutti i contribuenti, i privati e le attività artigianali e commerciali. Tutti avranno il taglio che partirà immediatamente, ovvero già sulla quarta rata”.

“Il nostro impegno per la differenziata non si ferma, dobbiamo aumentare ancora per l’ambiente e per le tasche dei ceppalonesi. Abbiamo fatto un lavoro egregio ma bisogna continuare su questa strada per arrivare ad essere un comune riciclone”, aggiunge l’assessore all’Ambiente che conclude: “Con questa buona notizia auguro un 2021 migliore a tutti i ceppalonesi e che possa portare la serenità e la normalità di cui tutti abbiamo bisogno.”