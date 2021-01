Montesarchio: nascite e nozze, il 2021 comincia bene L'assessore Clemente: «Dopo un anno difficile un bel segnale di speranza»

«Un segnale di speranza», così l'amministrazione comunale di Montesarchio commenta i primi eventi che hanno riguardato la cittadina: «Sono belle notizie quelle con cui si è aperto l'anno per Montesarchio: è del centro caudino Nina, la prima nata del 2021 da mamma Mariangela e papà Andrea, e nel contempo ieri è stato celebrato il primo matrimonio civile dell'anno tra Raffaele e Angela.

«E' un bel segnale - commenta Annalisa Clemente, assessore alle Attività Produttive del comune caudino - in un momento così duro . Il 2020 è stato un anno difficilissimo, e anche il nostro comune ha pagato dazio, costretto a salutare amici e persone care: aprire il 2021 con una nuova vita e con una giovane coppia che decide di sposarsi è un raggio di sole che ci fa ben sperare e ci fa guardare al futuro con ottimismo. A Mariangela , Andrea e alla piccola Nina gli auguri miei e dell'amministrazione, così come a Raffaele e ad Angela, che la loro unione sia piena d'amore e felicità. E con queste belle notizie faccio gli auguri di buon anno ovviamente a tutti i cittadini di Montesarchio».