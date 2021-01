Rosella viceportavoce circolo Fratelli d'Italia "Andare Oltre" "Favorirò l’adesione dei simpatizzanti e soprattutto dei molti giovani"

Fratelli d'Italia Pietrelcina aggiunge un ulteriore tassello al proprio gruppo, designando il giovane Antonio Rosella viceportavoce del circolo "Andare Oltre".

Giovane professionista, Rosella figurava già tra gli iscritti della prima ora, avendo da subito creduto nell'idea di riportare un partito come Fratelli d'Italia a Pietrelcina, comune che vanta una lunga tradizione nella destra sociale.

Il neo vice portavoce Rosella ha commentato: "Ringrazio tutti gli amici per la fiducia accordatami. Continuerò a lavorare come già sto facendo, spendendomi per far conoscere il circolo favorendone l’adesione dei simpatizzanti e soprattutto dei molti giovani che sono desiderosi di impegnarsi in politica con coerenza di valori e identità propri della destra sociale. Non a caso, il nostro circolo intitolato "Andare Oltre" in memoria di Pino Rauti, ci ricorda che la nostra storia viene da lontano”. "Sono molto contento del ruolo che assume Antonio Rosella nel nostro partito – commenta Alessio Scocca, portavoce comunale di Fratelli d'Italia Pietrelcina - e che prosegue – Antonio con il suo entusiasmo e la sua preparazione potrà darci un grosso contributo nelle attività e nell'organizzazione del partito nella nostra comunità. Nonostante il periodo complicato, continuiamo a lavorare per strutturare ulteriormente il Fratelli d'Italia nel nostro comune".