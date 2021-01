Dalla Regione finanziamento da 100mila euro per Pietrelcina Dal comune viene evidenziato l'impegno di De Luca e Mortaruolo per il territorio

Dalla Regione nuovi fondi per il comune di Pietrelcina. A comunicarlo l'Ente comunale che "ringrazia il Presidente della Regione Campania, OVincenzo De Luca e Mino Mortaruolo per aver considerato Pietrelcina meritevole di un finanziamento di 100mila euro previsto nella recente Legge Regionale relativa al Bilancio".

"Il loro impegno per Pietrelcina - viene sottolineato in una nota - specialmente in un periodo di triste congiuntura, testimonia ancora una volta la tenacia, mai doma, di perseguire, nonostante tutto, un progetto di sviluppo delle nostre aree attraverso il sostegno delle potenzialità che esso esprime e che possono, e devono, essere trainanti per una irreversibile rinascita economica, sociale e culturale del nostro straordinario territorio. Apprezziamo, altresì, il silenzioso impegno, postumo alle elezioni, che accresce la fiducia nelle istituzioni e nei suoi rappresentanti".