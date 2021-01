Domani a Telese rubinetti a singhiozzo, ecco dove Il servizio arà interrotto a causa dei lavori sulla rete idrica

"A causa di lavori sulla rete idrica in via Lagni del Comune di Telese Terme, saremo costretti ad interrompere il servizio idrico". A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico precisando che "l'interruzione è prevista per domani, martedì 19 gennaio, dalle 8 alle ore 12 nelle seguenti zone: Via Trieste, Via Lagni, Via Belluno, Via Ubaldo Mainolfi, Via Solferino, Via Isonzo e Via Ferdinando Palasciano".

L'azienda ricorda infine che "per emergenze e guasti é sempre attivo il numero verde gratuito".