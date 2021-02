"Troppi contagi da Covid, siamo preoccupati" L'allarme dei gruppi consiliari Sant’Agata de Goti, PD e Dei Goti

La curva dei contagi Covid sta risalendo e a lanciare l’allarme sono i gruppi consiliari del Comune di Sant’Agata de Goti, Pd e Dei Goti, alquanto preoccupati per l’incremento: “Siamo fortemente preoccupati per il notevole incremento dei contagi nella nostra Comunità. La situazione attuale richiede immediate e drastiche iniziative, altrimenti si rischia di degenerare ulteriormente e di trovarsi davanti ad un fenomeno incontrollato. Nei giorni scorsi è stato lanciato un ulteriore allarme dall’Unità di Crisi Regionale che ha spinto la Regione ad elaborare sulla base degli algoritmi un sistema di alert territoriale per individuare Comuni, Province o Macro aree "soggette ad incremento dei contagi idonei ad impattare in maniera significativa sull’incidenza della malattia a livello regionale" ed in base a tali alert dovranno essere orientate le decisioni locali. Ragion per cui, durante i lavori dell’ultimo consiglio comunale, abbiamo espressamente sollecitato la massima Autorità Sanitaria Locale, il Sindaco, ad informare la cittadinanza su quali siano i provvedimenti adottati e quali si intendono, ad horas, adottare.

La grave situazione determinatasi, a livello locale, potrebbe essere ormai fuori controllo. Siamo di fronte ad una emergenza crescente, una ripresa vertiginosa dei contagi che è evidente a tutti da giorni se non da settimane. La cittadinanza non è solo preoccupata, ma è ormai anche impaurita".