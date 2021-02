Bonea, torna l'appuntamento con il Banco alimentare Le domande entro il 10 marzo

Il Comune di Bonea ripropone, anche quest'anno, l'iniziativa del Banco alimentare. “Condividere i bisogni per condividere il senso della vita”, il nome del progetto che prevede la distribuzione mensile, in favore di famiglie in particolare stato di bisogno, di un pacco alimentare contenente generi di prima necessità.

"La possibilità è riservata a trenta nuclei residenti nel territorio cittadino - viene precisato dall'Ente - il cui Isee non ecceda la soglia valore di 9.360 euro. Non potranno accedere al beneficio i nuclei familiari che già fruiscono di altre misure equivalenti di sostegno al reddito da parte di altri organismi che forniscono aiuti alimentari quali, a titolo del tutto esemplare, parrocchie ed associazioni. Le domande posizionate oltre le prime menzionate trenta, proseguendo, andranno a costituire un elenco di riserva, sempre in ordine di Isee crescente, a cui si attingerà per scorrimento in caso di rinuncia, decadenza, o revoca dal beneficio. Si informa ancora come, nel caso di parità di Isee, si guarderà, ai fini della redazione della graduatoria, a parametri che, nell'ordine, saranno quelli dati dai nuclei con maggior numero di figli minori e, in subordine, con maggior numero di familiari a carico. Le domande dovranno pervenire al Protocollo dell’Ente entro il 10 marzo 2021 utilizzando l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio Politiche sociali del Municipio o scaricabile dal sito internet del comune di Bonea".