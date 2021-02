Donate 700 mascherine all’Istituto D’Azeglio di Telese Consegnati i dispositivi di protezione regalati da aziende del territorio

“Abbiamo sempre sostenuto che la scuola è il motore del futuro ed è proprio da essa che bisogna ripartire facendolo in piena sicurezza e responsabilità”.

Così Piervincenzo Bisesto, assessore alla Sicurezza del comune di Telese Terme in merito alla donazione di circa 700 mascherine in favore degli alunni delle scuole elementari e medie della città.

I Kit sono stati donati dall’azienda Fit & Co Italia srl, in collaborazione con altre aziende del territorio di Telese Terme e sono state consegnate questa mattina agli alunni della primaria e della secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale 'M. D’Azeglio' di Telese Terme dall’assessore Bisesto unitamente al sindaco Giovanni Caporaso, all’assessore ai Servizi scolastici Filomena Di Mezza e alla consigliera delegata alla Cultura Lorenza Di Lello.

"Grazie ai ragazzi, ai docenti, al personale scolastico e ai genitori che nei mesi di lockdown, nonostante tutto, hanno dato il massimo affinché i ragazzi continuassero il loro periodo di formazione e studio - ha detto ancora Bisesto -. E' una sfida fondamentale ed impegnativa, che richiede l'impegno e l'adattamento di tutti, alle nuove regole. Il ruolo delle famiglie sarà prezioso così come quello di tutta la comunità".

“Continueremo a prestare la massima attenzione ai bisogni e alle istanze del mondo scolastico - ha aggiunto il sindaco Caporaso -. L’invito, come sempre, ed è rivolto a tutti, è quello di continuare a rispettare scrupolosamente le regole anti-covid, facciamolo per noi stessi, per i nostri cari".