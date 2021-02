Telese, la Pro Loco pianta 17 nuovi alberi Platani, Aceri, Lagerstroemie e Tigli arricchiscono varie aree della cittadina termale

"In continuità con il progetto avviato nel 2019/2020 con la messa a dimora di 19 Tigli in Via Fausto Coppi, Piazza Francesco da Telese e Via Papa Giovanni XXIII, la Pro Loco Telesia ha donato e curato la piantumazione di 17 nuovi alberi (Platani, Aceri, Lagerstroemie e Tigli). L'intervento ha interessato quattro aree della cittadina: i Giardini di Piazza Minieri, Corso Trieste, Piazza Mercato e Piazzetta Gerardino Romano". Così la Pro Loco Telesia - Telese Terme, presieduta da Antonio Popolizio.

"L'iniziativa ha diversi aspetti positivi, sia in termini di miglioramento del decoro urbano, promozione del senso civico e formazione di una maggiore attitudine ambientale, sia per gli effetti concreti che gli alberi hanno sul contenimento delle alte temperature diurne nel periodo estivo, sulla qualificazione estetica e percettiva dei luoghi, sulla migliore qualità dell’aria.

L'inserimento in ambito urbano di alberature e di spazi destinati a verde è diventata, ormai, una priorità imprescindibile e rappresenta un forte segnale di positività e speranza in un periodo come quello che stiamo vivendo. Ringraziamo l'Amministrazione Comunale per l'attenzione dimostrata, il Comando di Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico per la disponibilità e il supporto".