Nuovi limitazioni per piazze e ville comunali Le disposizioni previste nell'ordinanza riguardano la fascia oraria dalle 12 alle 18

Nuove limitazioni per l'accesso a strade e piazze del centro urbano e ville comunali. A disporlo il sindaco di Sant'Agata de' Goti, Salvatore Riccio, con apposita ordinanza emanata poche ore fa per “evitare situazioni di assembramento che possano aggravare il quadro pandemico locale”.

In particolare le nuove misure previste nel provvedimento sindacale entreranno in vigore dalle ore 12 alle 18, in quanto nell'ordinanza viene precisato che “soprattutto nella fascia oraria pomeridiana, in alcune zone del territorio comunale, nei siti maggiormente frequentati, si registrano situazioni di affollamenti, con una possibile violazione del distanziamento; che sulla strada Panoramica e nelle Ville comunali, particolarmente in condizione di condizioni atmosferiche favorevoli, si sono registrate situazioni di affollamento nella medesima fascia oraria. Inoltre, durante lo svolgimento del mercato settimanale si sono registrate situazioni isolate di mancato rispetto delle prescrizioni tese a prevenire e combattere la diffusione del virus Covid-19”. Di qui la necessità di “limitare o interdire l’accesso a tali zone, per ridurre il rischio di contagio e tutelare la salute pubblica”.

Pertanto, viene ordinato che “in caso di notevole afflusso di persone, tale da pregiudicare la possibilità di garantire il distanziamento interpersonale, sulla strada Panoramica e nelle Ville comunali, nella fascia oraria tra le 12 e le 18, la Polizia Municipale provveda a contingentare l’affluenza in queste aree garantendo in ogni caso l’accesso in via prioritaria agli esercizi commerciali e alle abitazioni private ubicate all’interno delle aree oggetto di limitazioni; che nell’area mercatale gli operatori della Polizia Municipale provvedano ad effettuare controlli stringenti necessari a garantire il rispetto della normativa vigente”.