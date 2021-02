Medico di base a Sant'Agata, arriva il dottor Pollastro Ad annunciarlo l'amministrazione guidata dal sindaco Riccio

“Il sostituto del dottor Giuseppe Buonomo, medico di base di Sant’Agata de’Goti che a partire dal 23 febbraio cesserà il suo rapporto di convenzione con il servizio sanitario nazionale per la Medicina Generale, sarà il dottor Giovanni Pollastro”. Ad annunciarlo in una nota il comune del centro caudino definendo pertanto “risolta la problematica connessa alla carenza di medici di Medicina Generale sul territorio comunale per la quale l’amministrazione Riccio aveva richiesto all'Asl una soluzione urgente al fine di evitare disagi e disservizi per l’utenza e per i numerosi pazienti, del vasto territorio santagatese”.

E dunque, con l'arrivo a Sant'Agata del dottor Pollastro si avvia ormai a soluzione la problematica sollevata nei giorni scorsi e rispetto quale il sindaco Salvatore Riccio commenta: “Ringraziamo la Asl - dichiara il sindaco Salvatore Riccio - per aver prontamente intercettato le esigenze e le criticità del territorio provvedendo alla nomina di un medico sostituto. Avevamo già dato un’informativa sul tema durante l’ultima seduta consiliare. Lo scorso 15 febbraio c’è stato un incontro con i vetrici Asl al fine di affrontare e risolvere la questione e oggi abbiamo avuto la conferma che gli assistiti del dottor Buonomo avranno come sostituto il dottor Pollastro.

Continueremo, chiaramente, a prestare massima attenzione per le tematiche riguardanti l’assistenza sanitaria di base sul territorio e a segnalare eventuali carenze e disagi. Ribadisco i ringraziamenti al management dell’ Azienda Sanitaria Locale per aver trovato soluzioni rapide garantendo ai cittadini continuità per un servizio di vitale importanza, specialmente in questo momento di emergenza”.