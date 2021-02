Telese, giovedì scuole chiuse La sospensione di fornitura elettrica potrebbe causare irregolarità al servizio idrico

Con una ordinanza sindacale il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado site in Telese Terme per la giornata di giovedì 25 febbraio 2021.

La decisione, così come è spiegato nell’ordinanza, si rende necessaria in seguito alla nota ricevuta dalla Società Gesesa Spa, con la quale viene comunicato che “a causa della sospensione di fornitura elettrica da parte dell’Enel al Pozzo del Carmine (principale fonte di approvvigionamento del Comune di Telese Terme), giovedì 25 febbraio, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, si potranno verificare irregolarità nell’erogazione del servizio idrico, in tutto il Comune di Telese Terme”.

Dunque, la chiusura di tutti i plessi è stata disposta al fine di tutelare le condizioni igienico-sanitarie della popolazione scolastica.