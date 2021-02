Scuola Livatino, Di Maria in visita al cantiere Presso l'istituto di San Marco dei Cavoti i lavori saranno completati entro marzo

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha effettuato stamani un sopralluogo a San Marco dei Cavoti presso il cantiere di ristrutturazione dell’Istituto di Secondaria Superiore “Rosario Livatino” in via Giacomo Matteotti. Alla visita erano presenti: il Sindaco della città fortorina, Roberto Cocca con gli assessori Angelo Casciano e Michele Parletta; nonché il Dirigente del Settore Tecnico ed il funzionario della Provincia rispettivamente Angelo Carmine Giordano e Giuseppe Capuozzo.

I lavori di ristrutturazione, che hanno mobilitato risorse per 500mila Euro, finanziati con fondi del Bilancio della Provincia attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, mettono a disposizione degli studenti 10 Aule e servizi annessi: al termine del sopralluogo si è appreso che si conta di completare tale lavoro entro il mese di marzo. Resta, però, da avviare un nuovo cantiere di lavoro presso lo stesso plesso scolastico per realizzare la sistemazione esterna dell’area, in particolare per quanto concerne la pavimentazione dell’ingresso ed altre opere complementari. Per tale lotto di lavori il Presidente della Provincia ha dato disposizione agli Uffici affinché siano completati in tempi ragionevoli le necessarie procedure tecniche ed amministrative per l’affidamento dei lavori.

Infine, il Sindaco Cocca ha rappresentato al Presidente della Provincia la necessità della programmazione di interventi per la rete stradale provinciale interessante il territorio di San Marco dei Cavoti. Anche su questo problema il Presidente Di Maria ha assicurato il proprio interessamento per il finanziamento delle opere necessarie nei limiti delle possibilità di bilancio.