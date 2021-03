Zona rossa generalizzata, Damiano: danno, inutile e ingeneroso Il sindaco di Montesarchio traccia il bilancio e critica la scelta sulle massime restrizioni

"La situazione epidemiologia covid a Montesarchio vede attualmente 18 positivi, visti i dati della piattaforma regionale covid: la maggior parte dei quali solo in attesa di essere dichiarati ufficialmente guariti. Non abbiamo più, inoltre, alcun paziente ospedalizzato. Un quadro per cui è doveroso ringraziare i cittadini per quanto ancora una volta hanno mostrato responsabilità e dunque amore per il loro Paese e ovviamente i medici mutualisti per il lavoro svolto: responsabilità che sono sicuro continueranno a mostrare". Così Franco Damiano, sindaco ci Montesarchio traccia il bilancio sulla situazione covid nella cittadina della Valle caudina ed entra in merito anche alla decisione del Governo di istituire le massime restrizioni previste nelle zone rosse.

"Tuttavia - spiega Damiano - è d'obbligo sottolineare la nostra delusione se tale atteggiamento responsabile e un quadro evidentemente tutt'altro che allarmante coincidono con un ritorno in zona rossa. Un danno, inutile e ingeneroso, per le attività commerciali che eroicamente continuano a lavorare tra mille difficoltà e una beffa per tutti.

Facciamo appello alla Regione affinché possa valutare misure diverse per zone dove il contagio impazza e dove, come nel Sannio, la situazione è sotto controllo.