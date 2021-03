Telese città: «Un anno di covid, grazie a medici e sanitari» «Grazie a chi da un anno lotta in prima linea»



Il gruppo consiliare Telese Città ringrazia medici, operatori sanitari e tutti quelli che da un anno sono in prima linea contro la pandemia da covid: "A un anno di distanza dall'inizio della pandemia vogliamo ringraziare tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, gli operatori socioassistenziali e i volontari che da mesi lottano in prima linea per proteggerci contro il virus. Senza mai risparmiarsi!

Oggi abbiamo un'arma in più, il vaccino, che è stato somministrato anche dal nostro Distretto sanitario di Telese Terme a tanti over 80, docenti e forze dell'ordine. Il ruolo organizzativo del nostro Distretto si sta dimostrando ancora una volta essenziale nell’erogazione della Medicina Territoriale!

Al direttore e a tutto il personale va il nostro grazie per la dedizione con la quale stanno gestendo questa delicata fase".