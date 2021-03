Letture e preghiere per ricordare don Tonino Bello Giovedì prossimo organizzato da la Casa per la Pace “don Tonino Bello”

Giovedì 18 marzo prossimo, dalle 18:30 alle 19:30, la Casa per la Pace “don Tonino Bello”, insieme a Pax Christi Napoli, Fondazione don Tonino Bello e Fondazione Guglielmi Minervini, in occasione della nascita di don Tonino Bello, organizza una serata pubblica di letture, preghiere e riflessioni su “Pace, nonviolenza e sviluppo meridiano”. Ci sarà la possibilità di interventi spontanei e di letture da parte dei partecipanti che lo desidereranno. Al termine del momento, in chiusura, ci saranno i saluti da parte dei familiari di don Tonino Bello. Interverranno alla serata la referente di “Casa per la Pace” Lina Verrillo e il già presidente Mir (Movimento Internazionale della Riconciliazione) e membro del Direttivo dell’Ipra presso l’Onu (International Peace Research) e di Pax Christi Giuliana Martirani per un saluto introduttivo, Tonio dell’Olio della Pro Civitate Christiana di Assisi, Giancarlo Piccinni della Fondazione “don Tonino Bello” di Alessano (Lecce), Maria Turtur della Fondazione “Guglielmo Minervini”. L’evento sarà trasmesso in diretta sulle pagine fb di Casa per la Pace e della Pastorale Sociale e del Lavoro della nostra Diocesi.