Cerreto: «Dov'è graduatoria beneficiari contributi economici?» La richiesta dei consiglieri Di Lauro e Parente

Nuovo intervento dei consiglieri Di Lauro e Parente di Cerreto Sannita: «A distanza di quasi tre mesi dall’uscita dell’<<AVVISO PUBBLICO PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE SPESE DI GESTIONE SOSTENUTE DALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE COMMERCIALI E ARTIGIANALI OPERANTI NEL COMUNE DI CERRETO SANNITA>> del 18 dicembre 2020, non si ha ancora alcuna traccia della graduatoria dei beneficiari, che doveva essere redatta dal Comune, né tanto meno si conoscono le priorità che il Sindaco e la Giunta hanno deciso di dare sui circa 60.000 euro in disponibilità dell’Ente per la misura citata.



In un momento così delicato per l’economia locale, nel pieno della zona rossa, con tantissime attività chiuse a causa della pandemia, è il caso di fare tutto il possibile per velocizzare i tempi e far venir fuori la graduatoria dei beneficiari.



La nostra proposta a vantaggio delle tante imprese del territorio cerretese, è quella di pubblicare la graduatoria al più presto e pagare i ristori previsti dall’Avviso Pubblico per le attività in crisi prima di Pasqua, al fine di dare sollievo a tante famiglie che stanno soffrendo a causa dell’emergenza economica e sanitaria.

Chiediamo con fermezza che il Comune anticipi i fondi, se non materialmente disponibili, perché ancora non trasferiti dallo Stato. Considerando che si affidano incarichi legali doppioni, consulenze a suon di migliaia di euro su programmi edilizi di dubbia valenza, possiamo, così, venire incontro alle esigenze di almeno 100 imprese in attesa di una risposta e di risorse.

100 famiglie che attendono risultanze oramai non più procrastinabili.



Questo ruolo di pungolo e di stimolo, lo abbiamo esercitato all’interno della compagine politica eletta nel 2016, tuttavia, dopo 4 anni e più, le scelte del Sindaco sono state tali da estrometterci dalle nostre rispettive funzioni e di qui la nostra decisione di non tradire l’elettorato, ma di continuare ad esercitare il nostro ruolo di supporto, sprone e controllo sul versante pubblico».