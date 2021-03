Ecobonus e sistabonus, ecco lo sportello Il confronto con gli esperti sulle nuove misure disposte dal governo

Ecobonus e sismabonus, a Montesarchio attenzione al centro storico e non solo per l'efficientamento del patrimonio edilizio.

Nei giorni scorsi il Comune era intervenuto per ridurre del 75 per cento i contributi di costruzione per interventi edilizi da eseguire nel perimetro del centro storico, nell'ultima settimana invece il sindaco Franco Damiano, l'assessore all'Urbanistica Bepy Izzo, e l'assessore Morena Cecere hanno incontrato i vertici provinciali degli ordini professionali e esperti della materia per fare il punto sulla situazione.

"L'ultimo incontro - spiega l'assessore Izzo - rappresenta lo step successivo del percorso intrapreso dall'amministrazione con l'intenzione di agevolare il cittadino con le misure di ecobonus e sismabonus.

Nell'incontro è emersa la centralità della figura del professionista incaricato di mettere in piedi la pratica.

E' stata rappresentata, per agevolare il lavoro, la necessità di una maggior disponibilità da parte degli uffici comunali all'ostensione dei documenti necessari alle pratiche, che in molti casi sono documenti molto datati. Il comune a tal proposito metterà in piedi un ufficio di piano che avrà il compito di assistere e agevolare l'accesso ai documenti. Al vaglio dell'amministrazione c'è anche la possibilità di stipulare con gli ordini delle convenzioni che abbiano ad oggetto l'intervento chiarificatore, sulle questioni pratiche che emergeranno mano mano che il processo andrà avanti". Il delegato al settore, pertanto, evidenzia l'importanza delle misure disposte dal governo per "l'efficientamento del patrimonio edilizio".