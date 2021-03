Montesarchio tra le location del Campania Teatro Festival Damino: "E' un riconoscimento ma anche una sfida"

"Una grande opportunità per Montesarchio: la nostra città è stata inserita tra i palcoscenici delle iniziative culturali della Quattordicesima Edizione del Campania Teatro Festival, diretto da Ruggero Cappuccio". Ad annunciarlo il sindaco Franco Damiano.

Anteprima del programma sarà il 26 marzo con un concerto del maestro Riccardo Muti e l’Orchestra giovanile “Luigi Cherubini”. Tra i prestigiosi palcoscenici del Festival – il Teatro Grande di Pompei, il Belvedere di San Leucio a Caserta, il Teatro Naturale di Pietrelcina, il Chiostro del Duomo il Teatro Ghirelli di Salerno, l’Anfiteatro di Avella - è stata scelta anche Montesarchio che ospiterà tre importanti appuntamenti culturali previsti per la prossima estate in Piazza Umberto I.

Particolare risalto sarà tributato alla Mostra Rosso Immaginario del Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino, diretto da Antonio Salerno.

La volontà, della Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano, è quella di mettere in luce il patrimonio artistico dell'intera comunità regionale con iniziative, organizzate ovviamente nel rispetto della normativa anticovid.

"E' un riconoscimento ma anche una sfida - commenta il primo cittadino di Montesarchio - che ci spinge a migliorare ulteriormente. Un grazie anche al Distretto Rurale Terra Sannita, diretto da Raffaele Amore e Annarita De Blasio, con cui operiamo in sinergia: una sinergia che immaginiamo possa portare risultati sempre più importanti".

E l’assessore alla Cultura e al Turismo, Morena Cecere, commenta: "Un’opportunità importantissima per la nostra splendida città che diventerà protagonista insieme ai prestigiosi palcoscenici culturali della Regione Campania. Siamo orgogliosi di partecipare ad un percorso di ripartenza stimolata dalla forza creativa della Cultura".