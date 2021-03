Da Telese uova di Pasqua ai piccoli degenti in ospedale Il sindaco Caporaso: "orgoglioso del cuore grande dei nostri telesini"

Partiranno da Telese Terme centinaia di uova di Pasqua per i bambini costretti in ospedale. La pandemia non ferma la solidarietà, così il Comitato Telesia lunedì 29 marzo, in collaborazione con il comune di Telese Terme e la Dolciaria Maja, donerà 120 uova Pasquali a bambini e ragazzi in cura presso il Centro medico Relax di Telese Terme; altre centinaia di uova di cioccolato, donate dal Comitato Telesia e dalla Mastio Restauri dell’arch. Luigi Sgueglia partiranno alla volta di Napoli per i bimbi ricoverati al Santobono mentre un dolce carico è stato già consegnato ai piccoli degenti dell’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento.

“Il Comitato Telesia nasce dalla volontà di un gruppo di amici di ripulire e attrezzare le rive della pista ciclabile del Torrente Grassano – raccontano i componenti -. Il cuore rappresenta il nostro simbolo, il simbolo del comitato ed ecco perché poi abbiamo organizzato per San Valentino un momento romantico addobbando l’area con cuori illuminati, palloncini, panchine, tutto nel pieno rispetto delle misure anti-covid. Il consenso delle persone che sono arrivate da tutta la valle anche solo per fotografare gli addobbi e la fiducia che tante aziende telesine hanno riposto in noi ci ha entusiasmato, dandoci una ulteriore motivazione. Così abbiamo voluto organizzare qualcosa anche per la Santa Pasqua, grazie all’azienda dolciaria Maja che ci ha messo a disposizione le uova di cioccolato, e alla collaborazione del Comune di Telese. Il nostro pensiero è andato ai tanti bambini e ai ragazzi fragili o in cura nelle strutture ospedaliere. Un po’ di dolcezza – concludono i volontari del Comitato Telesia - strapperà loro un sorriso e riscalderà i nostri cuori”.

L’associazione nata da poco è composta da Giuseppe Alberico, Piervincenzo Bisesto, M. Rosaria Savarese, Francesco Paolella, Luigi Sgueglia, Carmen Pannone, Renato Tommaselli, Patrizia Grasso, Salvatore Ferri, Adriana Martusciello, Alfredo Giaquinto e Assunta Rossano.

“La solidarietà è l’impalcatura della convivenza, ha detto di recente il nostro Presidente Sergio Mattarella e io sono orgoglioso del cuore grande dei nostri telesini – commenta il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Ringrazio i volontari del Comitato Telesia per questa meritoria iniziativa e per tutte le attività di solidarietà che tutti i miei concittadini, singolarmente o come associazioni, metteranno in campo per Pasqua e nelle settimane a venire”.