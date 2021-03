Niente prelievi: pazienti tornano a casa Disguido per alcuni cittadini al presidio Asl

Segnalazione da parte di alcuni cittadini di Montesarchio di quanto accaduto in mattinata all'Asl di Montesarchio: alcuni, hanno infatti segnalato che non sono stati effettuati prelievi ematici, e chi dalla mattina era nella sede caudina dell'azienda sanitaria locale è dovuto tornare a casa, e ora stigmatizza il disagio subito anche in considerazione della contingenza che si sta vivendo.

Dalla struttura tuttavia assicurano che si è trattato solo di un problema tecnico e che lunedì si riprenderà regolarmente.