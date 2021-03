San Lorenzello, inizia era Bosco: multe per chi sporca Sanzione da 150 euro per chi non rispetta decoro urbano e regolamenti sui rifiuti

Il Comandante della Polizia locale del comune di San Lorenzello (Bn) muove i primi passi per suggerire all’amministrazione attiva, guidata dal sindaco Antimo Lavorgna, di tutelare, ancor di più, la salute pubblica, l’igiene e il decoro cittadino.

E, difatti, con deliberazione di giunta comunale n. 20 del 25/03/2021 è stata adottata la nuova disciplina delle sanzioni amministrative per violazione ai regolamenti comunali e alle ordinanze sindacali prevedendo, ai sensi dell’art. 7 bis del T.U. Enti Locali n. 267/2000, il pagamento della somma fissa di € 150,00 per ogni singola infrazione.

Inoltre, proprio nella giornata odierna, il sindaco ha emesso una nuova ordinanza sulla disciplina del servizio raccolta “porta a porta”, per le utenze commerciali e per i rifiuti ingombranti.

Il prossimo passo sarà quello di adottare il nuovo Regolamento di Polizia Urbana nel quale stabilire tutti quei comportamenti che, turbando la quiete pubblica e lo stesso decoro cittadino, devono essere assolutamente contrastati.

“Siamo intenzionati – dichiara il sindaco Antimo Lavorgna – a cambiare passo per essere come Amministrazione comunale sempre più vicini alle esigenze dei cittadini laurentini, e in particolare di coloro che si ritrovano più esposti ai pericoli. Mi riferisco agli anziani, ai diversamente abili, ai giovani e agli scolari, che hanno bisogno di maggior attenzione. E’ per questo che – conclude Lavorgna – abbiamo scelto un funzionario di lunga esperienza, qual è il comandante del Corpo i Polizia municipale di Benevento Fioravante Bosco, del quale come Amministrazione tutta siamo soddisfatti di come stia affrontando le criticità”.

“Ringrazio col cuore – dichiara Fioravante Bosco – i cittadini di San Lorenzello, una Comunità alla quale sono particolarmente legato per i miei trascorsi calcistici e arbitrali degli anni ’80 del scolo scorso, per come mi hanno accolto in questi primi giorni di servizio. Ho trovato un apparato amministrativo all’altezza del compito – prosegue il Comandante Bosco – e sono certo che, tra un anno, concluso l’incarico che mi è stato affidato, resteranno atti e provvedimenti tangibili, dei quali l’intera Comunità si potrà giovare per il futuro”.