Covid, gruppi De Goti e Pd chiedono chiarezza Nel mirino dell'opposizione le comunicazione dell'amministrazione sulla pandemia

“Il Covid19 è una "cosa seria" e ogni singolo aspetto che riguarda questa 'cosa seria' va trattato con grande responsabilità e profondo rispetto. Apprendiamo, sinceramente con meraviglia, dagli ormai rari e scoordinati report sulla evoluzione della pandemia, della riduzione vertiginosa del numero di contagi nella nostra comunità: contagi ridotti a 35 casi, a nessun cittadino ospedalizzato, ecc. In queste ultime settimane, ma questo forse sfugge, abbiamo perso vari nostri concittadini deceduti consequenzialmente al Covid19. A tutte le famiglie colpite dal lutto rinnoviamo le nostre condoglianze e la nostra vicinanza. Sui contagi e ospedalizzati, ebbene, “noi allarmisti” siamo alle solite: i dati riportati dalla nostra Amministrazione Comunale sono reali e veritieri?".

Così i gruppi consiliari Dei Goti e PD - di Sant’Agata de’ Goti all'amministrazione in una nota che prosegue "Noi ci limitiamo, solo e semplicemente, ad esprimere vicinanza e solidarietà umana a quanti, dimenticati e sconosciuti alla istituzione locale, vivono il dramma del covid19, in ospedale o ai propri domicili, non censiti e considerati nel report. Ma fare finta di non vedere, non conoscere o trascurare chi vive “questa cosa seria“, in questa fase storica, è una delle più grandi offese a tutta la nostra città! Non possiamo che sottoscrivere con un CVD: una polirematica mai più appropriata, per segnalare che la validità di un teorema, o più generalmente di una opinione, è stata definitivamente dimostrata. Se ce ne fosse stato ancora bisogno... il tempo è galantuomo”.