Sviluppo del territorio, c'è il finanziamento Coinvolti i comuni di Frasso Telesino, Dugenta e Limatola

I comuni di Frasso Telesino (capofila), Dugenta e Limatola, nelle persone dei sindaci Pasquale Viscusi, Clemente Di Cerbo e Domenico Parisi, hanno firmato il decreto relativo al finanziamento, per 198.376 euro, del progetto “Le terre dei Gambacorta”.

"Disegno - viene precisato in una nota congiunta dei tre comuni - che era stato posto in essere in risposta al bando Psr Campania 2014-2020 'Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su piccola scala' pubblicato dal Gal Taburno Consorzio. E coerentemente con questo aspetto la progettualità mira a creare un percorso che sia teso ad esaltare le peculiarità storico-culturali del territorio nonché le sue tipicità".

"L'obiettivo è quello di migliorare la la fruibilità turistica e culturale dei borghi antichi - spiegano Viscusi, Di Cerbo e Parisi - Questo finanziamento fotografa bene il dna dei nostri territori, ricchi di passato, di luoghi fondamentalmente ancora incontaminati, di preziose testimonianze dei secoli. L'intento è quello di rivalutare questi aspetti nell'ottica di proporci ad una visibilità turistica che sia di qualità. In tutto ciò, ovviamente, primario spazio sarà dato alle tipicità dell' enogastronomia, dell'artigianato e del potenziamento delle strutture locali per il decoro e l'accoglienza. Con 'Le terre dei Gambacorta' vogliamo esaltare ulteriormente questo trend, tentando di intercettare quei flussi che tipicamente convergono sulla Reggia o anche sulla fascia costiera. Il passato – conclude il terzetto di Primi Cittadini - quale motivo di sviluppo in ottica futura".