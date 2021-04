Festa Liberazione, Caporaso: "Mattarella nostro faro" Il commento del sindaco in occasione del 25 aprile

“Ora più che mai è necessario rimanere uniti. Le parole del nostro Presidente Sergio Mattarella devono guidarci in questo percorso che ci porterà fuori dall’emergenza sanitaria". Così il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso che aggiunge: "Rinascita, unità, coesione, oggi come 76 anni fa. Con questo spirito celebriamo la liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista e dal regime fascista, senza mai dimenticare il sacrifico eroico di tanti italiani che hanno perso la vita per la conquista della libertà”.