Lotta contro il Covid, l'encomiabile lavoro dei volontari Ad Apice oggi somministrati 180 dosi per i caregiver nella sede della Pubblica assistenza LARABA

Nei giorni scorsi abbiamo parlato della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei volontari della Protezione civile di Benevento ma in tutto il Sannio sono numerosi i volontari che prestano la loro opera in maniera incondizionata durante la pandemia provocata dal Coronavirus che da oltre un anno ormai sta tenendo con il fiato sospeso il mondo intero. Volontari che affiancano Asl ed altre istituzioni sia per le campagne di screening che per le vaccinazioni. Oggi ad Apice sono state somministrate circa 180 dosi per i caregiver, ovvero un familiare che presta assistenza gratuita e quotidiana ad un proprio parente di primo grado non autosufficiente.

Al fianco dei medici e personale sanitario vaccinatore anche i volontari della Pubblica Assistenza L.A.R.B.A che dal 25 febbraio scorso ha messo a disposizione sede – ad Apice è anche sede Coc – e volontari che accolgono i pazienti.

Vaccinazioni, spiega il presidente Loveson Porcelli “che proseguiranno anche lunedì e poi in base all'arrivo delle dosi”. Oggi la pioggia non ha certo fermato le operazioni di immunizzazione che hanno riguardato sia persone di Apice che di altri centri vicini: “Abbiamo installato – spiega ancora Porcelli – dei gazebo ed un front office anch'esso coperto”. Encomiabile l'organizzazione, a partire dal sottofondo musicale molto apprezzato dalle persone che devono effettuare il vaccino contro il Covid come il sistema di filodiffusione per chiamare le persone che vogliono spesso anche un aiuto per compilare la richiesta e l'anamnesi. “I nostri volontari accolgono le persone non autosufficienti da quando arrivano con l'auto. Per chi non può camminare mettiamo a disposizione le nostre sedie a rotelle e tutto viene svolto nella massima sicurezza e nel rispetto delle norme anti contagio”.