Ceramica di San Lorenzello ad un corridore del Giro d'Italia L'iniziativa del Comune in occasione del passaggio del Giro d'Italia

In occasione della tappa Foggia – Guardia Sanframondi (Bn) del 104° Giro d’Italia, che ha interessato il territorio laurentino, l’amministrazione comunale di San Lorenzello ha omaggiato il corridore che per primo fosse transitato in località Madonnella”, con un piatto in ceramica con la scritta: "Comune di San Lorenzello, Benevento, Terra di antica tradizione ceramista, 1° corridore transitato nel traguardo immaginario località “Madonnella”, opera del maestro d’arte Elvio Sagnella, titolare della Bottega “Giustiniani”.

Il corridore che si è aggiudicato il premio è risultato essere il n. 192 Nikias Arndt (Ger) del Team DSM (Ger). Il Comandante della polizia locale, Fioravante Bosco, che proprio questa mattina ha voluto ringraziare per la preziosa disponibilità e collaborazione il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il presidente della Provincia, Antonio Di Maria, il presidente della Comunità montana “Titerno-Alto Tammaro”, Rinaldi e il presidente dell’A.I.G.A.L. – O.D.V. di Moiano, Buonanno, ha aggiunto: “Questa bellissima esperienza è stata l’occasione, seppur con mille precauzioni, per scendere in strada e gioire al passaggio dei corridori, e lasciarci alle spalle un periodo difficilissimo per tutti. Ritengo che i prodotti di terra laurentina sono importanti per la ripresa dell’economia dopo il terribile lockdown dovuto alla pandemia da Covid19”.