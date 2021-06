Domani 11 giugno interruzione idrica a Melizzano Ecco le zone interessate

La Gesesa comunica che a causa di lavori urgenti e indifferibili, da parte della Regione Campania, per la riparazione di una perdita sulla condotta della tratta Ruviano – Telese – Melizzano - Dugenta nel territorio del comune di Ruviano sarà interrotta l’erogazione idrica, domani 11 giugno dalle ore 8 fino ad ultimazione dei lavori nelle seguenti zone del comune di Melizzano: via Nazionale, parte di via Difesa, via Torello Rosario, parte di via Boscarelle, parte di via Santo Spirito, zona Torello Ponte. Sarà attiva una postazione di rifornimento d’urgenza tramite autobotte di acqua non destinata al consumo umano in zona Torello. "Ci scusiamo per i disagi - spiega Gesesa -, non dipendenti dall’attività di gestione e non dovuti dalla nostra volontà. Ricordiamo, che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App MyGesesa".