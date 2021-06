Il miele del Sannio conquista Londra Nuova medaglia d'oro per il nettare prodotto dal giovane allevatore Carmine Luciani

Il miele sannita conquista ancora una volta Londra. Ancora una medaglia d'oro per un prodotto tanto “prezioso” quanto impegnativo da produrre. Anche quest'anno l'Agricola Sannio ha ottenuto il premio Gold al concorso internazionale 'London Honey Awards 2021'.

“Questa volta – racconta il giovane allevatore di Sant'Angelo a Cupolo, Carmine Luciani - il premio è toccato al nostro miele millefiori, massima espressione del nostro territorio sannita in cui crediamo tanto e che ha permesso che tutti i nostri sforzi e sacrifici venissero ricompensati nel migliore dei modi. Lo stesso riconoscimento è andato lo scorso anno al nostro miele di castagno. La valutazione dei campioni, da parte di una giuria internazionale è avvenuta, come di consueto, attraverso il metodo ‘cieco’ ovvero senza confezioni e senza alcun tipo di caratteristica distintiva. Per ogni prodotto, ciascun giudice ha eseguito una analisi organolettica e valutato aspetto, sapore, consistenza e odore attribuendo un giudizio numerico”.

La competizione, tenutasi a Londra, ha visto la partecipazione di tante nazioni, oltre all’Italia, tra cui Canada, Norvegia, Spagna, Ucraina, Corea del Sud, Grecia, Regno Unito, Uganda, Yemen, Croazia, Moldavia, Arabia Saudita, Paesi Bassi, Germania, Nuova Zelanda e Svezia.

“Stentiamo ancora a crederci”, commenta entusiasta Luciani che evidenzia soprattutto l'importanza di questo premio per il territorio: “È un riconoscimento che conferma le grandi potenzialità del nostro territorio”.