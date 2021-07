Parco Jacobelli a Telese Terme, rimosse recinzioni Il sindaco: provvedimento tempestivo era indispensabile per la sicurezza. Abbiamo a cuore quell’area

Questa mattina sono state rimossi i pannelli di recinzione collocati intorno alle vasche del Parco delle Terme Jacobelli. Il provvedimento di alcuni giorni fa di rendere inaccessibile le vasche al pubblico si era reso indispensabile per tamponare un fenomeno di balneazione abusiva. Un provvedimento drastico, che mai avremmo voluto adottare, ma non si poteva temporeggiare e dunque abbiamo individuato in quella misura una iniziativa immediatamente risolutiva di un problema serio, che coinvolge la sicurezza dei cittadini. Già in precedenza in quei luoghi si sono verificati casi di infortuni, anche gravi. Va evidenziato, inoltre, che vige una ordinanza, la 15 del 2013, di divieto di balneazione e che vieta tutta una serie di comportamenti e attività non preventivamente autorizzate all’interno del Parco.

Ovviamente, quello della messa in sicurezza per mezzo della recinzione si trattava di un rimedio temporaneo. Oggi, infatti, a distanza di pochi giorni abbiamo potuto rimuovere i pannelli in seguito alla responsabilizzazione dei ragazzi del servizio civile, i quali, dopo la dovuta formazione, svolgeranno servizio di monitoraggio del Parco e delle acque, con il compito specifico di segnalare tempestivamente alle autorità competenti eventuali anomalie o il mancato rispetto delle norme.

“Speriamo che dopo questo ultimo provvedimento si placheranno tutte le polemiche – ha dichiarato il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Devo dire che alcune obiezioni sono state giustamente sollevate dai cittadini, ma sono certo che verrà apprezzata sia la rapidità dell’intervento di messa in sicurezza che la successiva adozione, in tempi brevi, di una misura alternativa. Voglio ribadire in modo netto e chiaro che il sindaco e l’intera amministrazione hanno a cuore la città di Telese e in modo particolare il Parco Jacobelli, la cui riqualificazione fu realizzata anni addietro da chi attualmente amministra in maggioranza. Concludo dicendo che il saper ascoltare, confrontarsi, decidere con provvedimenti rapidi e decisi ma con la capacità di ragionare sulle scelte è una delle principali caratteristiche di questa amministrazione”.