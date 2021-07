Puglianello, nuova illuminazione e cambio di look Per le zone area Pip e via Cupa II

"La pubblica illuminazione di due importanti zone di Puglianello si rifà il look. Approvato uno studio di fattibilità per l’accensione e l’efficientamento energetico del primo lotto dell’Area PIP e per installare luci a tecnologia LED in via Cupa II. Per quest’ultima arteria inoltre, è prevista anche la messa in sicurezza attraverso posa in opera di asfalto e copertura fossi laterali. Il progetto è in itinere e ancora una volta l’Amministrazione interviene per garantire i migliori standard nella qualità della vita alla cittadinanza.

“Ci stiamo impegnando tantissimo - spiega il vice sindaco e assessore alle politiche energetiche Giuseppe Bartone -. Ogni amministratore in carica espleta il proprio ruolo determinando i traguardi che stiamo raggiungendo e che sono sotto gli occhi di tutti. La produttività programmatica è la migliore riposata che diamo, ogni giorno, a chi agisce diversamente. Sono convinto che la maggioranza dei cittadini osserva questo nostro stile e lo giudica positivamente. Il numero elevatissimo di attività che questo gruppo politico ha posto e sta ponendo in essere in questi due anni di mandato può già vantare primari storici nonostante siamo una compagine prevalentemente giovane. La motivazione e’ semplice: l’unità e la coerenza di idee e di rapporti interni che abbiamo ci consente di avere una marcia in più per consegnare risposte ai cittadini e al nostro territorio. I cittadini ci ammirano innanzitutto per questa linearità e per la forte unità che abbiamo costruito intorno al nostro sindaco Francesco Maria Rubano, cui mostreremo sempre sincera lealtà. La nostra è e sarà un’amministrazione comunale fatta di persone coerenti, che conserveranno sempre questa cristallina condotta”.