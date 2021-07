Crisi covid, Tari ridotta per famiglie e imprese Le agevolazioni possono raggiungere l'80 per cento del tributo

Nuove tariffe Tari per famiglie ed imprese nel comune di Melizzano. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rossano Insogna, a partire dal Piano economico 2021 per il servizio di raccolta dei rifiuti validato dall’Ato Rifiuti Benevento, è “riuscita ad approvare le nuove tariffe Tari – viene precisato dall'Ente - nei tempi definiti dalla legge. La delibera di consiglio contiene una sostanziale conferma dei costi dell’anno scorso. Con una grande novità, la riduzione del Tributo 2021, alle imprese e alle famiglie che hanno risentito della generale situazione di difficoltà per la pandemia, con lo scopo di dare il meritato respiro al tessuto socioeconomico. In particolare le agevolazioni per le famiglie possono raggiungere l'80 per cento del tributo per i nuclei con Isee fino a 6mila euro, il 70 per cento con Isee fino a10 mila euro e 60 per cento con Isee fino a 15 mila.

Per le imprese la riduzione del tributo per il 2021 varia dal 24 per cento per quelle che hanno subito le principali restrizioni dei lockdown che si sono susseguiti, al 7 per cento delle imprese che hanno subito comunque le conseguenze dei blocchi.

I beneficiari, che sono stati definiti sulla base delle Categorie di utenze stabilite per legge, dovranno fare una semplice domanda di riconoscimento dell’agevolazione.

"Siamo riusciti – commenta il sindaco Rossano Insogna - in questo difficilissimo anno a contenere i costi della Tari e ciò ci ha consentito di non prevedere nessun aumento a carico dell’utenza, sia domestica che non domestica. In più grazie ai contributi statali abbiamo operato tagli consistenti per le attività commerciali e similari nonché per le famiglie in base all’indicatore Isee. Siamo molto soddisfatti di tutto ciò è adesso il nostro impegno è rivolto a ottimizzare sia il servizio che i costi, puntando per gli anni prossimi ad una riduzione degli stessi ed ad una raccolta che superi il 75 per cento di differenziata. Ai cittadini chiediamo la massima collaborazione, così come è sempre stato, perché solo da un’azione sinergica e responsabile potremo abbassare i costi ed aumentare l’efficacia e l’efficienza di un servizio di così primaria importanza".