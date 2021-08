Comunali Cerreto: accordo Santagata - Barbieri Pax tra gli ex sindaci: Barbieri dovrebbe sfidare Parente

Colpo di scena a Cerreto Sannita, altro importante comune sannita al voto. Un ampio accordo, che comprende anche gli ex sindaci Antonio Barbieri e Pasquale Santagata, dovrebbe portare il primo a candidarsi per la carica di sindaco. Una pax, dunque, dopo che i rapporti tra i due non erano stati idilliaci (tutt'altro).

Appoggio di Santagata a Barbieri dunque, ma non diretto: l'ex sindaco non dovrebbe essere della partita. Possibile però il coinvolgimento di persone a lui vicine.

Un accordo di cui sarebbero già a conoscenza i vertici della segreteria provinciale Dem.

Possibile però che pezzi tradizionalmente vicini al mondo del centrosinistra cerretese non seguano questo percorso, appoggiando invece il sindaco uscente Giovanni Parente.