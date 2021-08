Telese, il vescovo Mazzafaro celebra nelle Terme Caporaso: “La sua presenza ci dà conforto. Speriamo di poterlo accogliere presto nella nuova chiesa”

Ieri, come da consuetudine, nel parco termale di Telese Terme è stata celebrata la santa messa dal Vescovo della Diocesi di Cerreto-Telese-S.Agata.

Mons. Mazzafaro ha voluto mantenere un appuntamento tanto atteso dalla comunità telesina e della valle che da anni si riunisce nelle terme per la funzione del giorno dell’Assunta.

“La comunità di Telese Terme è grata a mons. Mazzafaro ed è stata felice di salutare il suo Pastore nel giorno della solennità dell’Assunzione di Maria in Cielo – ha detto il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Da tempo la nostra città ospita il suo vescovo in questo giorno di festa ma quest’anno la ricorrenza aveva un valore speciale perché guardiamo al futuro con una nuova speranza dopo mesi di sofferenze a causa della pandemia. Don Giuseppe ha richiamato la nostra attenzione invitandoci a pregare contro le guerre nel mondo, ma anche per i giovani e per gli anziani. La sua presenza – ha aggiunto il sindaco - illumina i nostri cuori e la sua parola ci dà conforto e speranza. Quella stessa speranza che ci fa immaginare, presto, di poterlo accogliere nella nuova casa del Signore, la nuova chiesa alle porte di Telese che sarà il punto centrale anche eucaristico dell’intera valle telesina. Io unitamente all’intera amministrazione abbiamo ribadito al nostro vescovo il totale sostegno e la vicinanza concreta per tutte le iniziative nelle quali vorrà coinvolgerci e sono certo che insieme a noi, a don Gerardo e a don Gianmaria, troverà al suo fianco l’intera comunità di fedeli di Telese Terme che, adora la sua semplicità”.