Elezioni, Paola Genito candidata sindaco a Sant'Angelo a Cupolo Il segretario cittadino del Pd, Salerno: "Qualità umane e professionali importanti"

E' Paola Genito (nel riquadro a sinistra) la candidata sindaco a Sant'Angelo a Cupolo. Il nome della Genito è emerso dopo una serie di riunioni del circolo del Partito Democratico di Sant'Angelo. A darne notizia è il segretario cittadino del Pd, Andrea Salerno (nel riquadro a destra).

Assessore nell’attuale giunta guidata dal sindaco D’Orta, Genito è alla terza legislatura. “Partecipazione attiva partitica di lungo corso, esperienza amministrativa e impegno quindicinale per il territorio sono stati determinanti per orientare la scelta verso una donna dalle qualità professionali e umane importanti” spiegano dal Pd di Sant'Angelo a Cuplo. “Primo presidente del consiglio comunale e assessore per due legislature consecutive ha ricoperto ruoli di primo piano che ne hanno contraddistinto l’operato. “Sant’Angelo Futura” il nome della lista capeggiata da Paola Genito. Da parte mia, in veste di segretario cittadino – ha concluso Salerno -, ho riscontrato entusiasmo nei confronti della sua candidatura e l’impegno di tutti di fare squadra attorno al suo nome. A lei va il mio personale in bocca al lupo e quello di tutti gli iscritti”.