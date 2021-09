Ospedale a Sant'Agata de' Goti, confronto sul piano di rilancio Si lavora al documento da presentare alla Regione

L'ospedale di Sant'Agata de' Goti ancora al centro del dibattito. Il nosocomio sannita infatti è stato il tema affrontato nel comune della Valle Caudina nel corso della conferenza dei capigruppo consiliari tenutasi il 2 settembre, presso la residenza municipale di palazzo San Francesco, alla presenza del sindaco Salvatore Riccio e con la partecipazione dei consiglieri capigruppo Giannetta Fusco e Renato Lombardi.

E in nota, viene comunicato che “il Presidente del Consiglio Comunale, Alfonso Ciervo, ha reso noto che sono in itinere interlocuzioni istituzionali con i vertici del San Pio e il management dell’azienda ospedaliera stanno lavorando alla stesura di una proposta per il rilancio del Presidio ospedaliero de’ Liguori di Sant’Agata de’Goti, da sottoporre all’attenzione del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

La cittadinanza - ha concluso il presidente Ciervo - sarà costantemente informata circa le evoluzioni della problematica ospedaliera”.